"Заткнись и возьми мои деньги!" Тест-драйв Cadillac Escalade

Люксовый американский внедорожник всегда называли улучшенной версией Chevrolet Tahoe. Правда, Escalade давно "вырос" из обычной линейки внедорожников и так же давно продаётся как самобытная машина, в которой, несмотря на очевидные достоинства вроде внешности и мощного двигателя, полно противоречий.

Намёк на большие проблемы

У этой машины своя история становления на рынке. Задолго до того момента, когда транспортный налог в России пересчитали и стали начислять по-новому, тотальное вторжение американских внедорожников в страну, казалось, было не остановить. Escalade в этой толпе из американцев всегда держался особняком по вполне понятным причинам. Во-первых, Cadillac сразу зашёл в нишу люксовых внедорожников как положено — много комплектаций, приятный сервис, гарантия в три года и многое другое. Во-вторых, внешность. Именно за брутальность, вычурный хром, огромные кресла, да и в целом совсем недетские габариты его и покупали клиенты из России.

К слову, со временем Escalade заметно похорошел. Фирменная черта — огромная каплевидная оптика с россыпью диодов эволюционировала и обрела нормальную современную форму. Именно за этот визуальный комфорт и платят клиенты, которые предпочитают потратить на 1,5–2 млн рублей больше и не покупать Chevrolet Tahoe, у которого с оптикой и аддитивностью большие проблемы. В остальном Escalade повторяет Tahoe, однако в мелочах, конечно, от него отличается настолько, что на выходе после полученных от поездки впечатлений совершенно чётко понимаешь: это абсолютно другая машина.

Про оптику всё-таки стоит сказать отдельно. Не секрет, что она прекрасна: диоды рассыпаны аккуратной вертикальной линией, а их свечение аналогично хорошему дорогому, но менее эффективному ксенону, который (слава богу) давно вытеснили с рынка. Правда, никаких welcome lights в немецком стиле (в той же Audi A4 они, к слову, есть) у Cadillac Escalade нет. Вместо приветственного мигания холодное свечение хищной "морды", скрывающей огромный мотор.

"А ты нас не сожрёшь?"

Обновлённая версия Cadillac Escalade продаётся в России с 2018 года, и она всем хороша (за исключением некоторых моментов). Главное — новая машина абсолютно негуманна по отношению к будущим владельцам и совершенно не прощает ошибок будущих клиентов, которые считают, что раз накопили денег на машину, то и обслуживание потянут. Понятно, что машина, мощность двигателя у которой составляет 426 лошадиных сил, не может быть дешёвой в принципе, но 64 тыс. рублей по базовой ставке + повышающий коэффициент 1,1 за "налог на роскошь" — это серьёзный удар по кошельку владельца.

Но налоговые хлопоты, к удивлению, единственное, что ждёт владельца. Предыдущие версии Escalade не отличались особенной надёжностью, а вот четвёртое поколение этой модели — совсем другое дело. Двигатель — 6,2L EcoTec3 V-8 FlexFuel, удачно разработанный GM без внедрения турбонаддувов и прочих инструментов для повышения эффективности.

Тот же агрегат стоит и в Tahoe — после набора скорости в 40–50 километров в час электроника отключает половину форсунок и дальнейшее движение происходит с расходом топлива, как у Toyota Camry. Ну, почти. Ниже 15 литров бензина на 100 километров в городе и восьми на трассе опуститься так и не удалось. И это в режиме очень аккуратной, даже пенсионерской езды.

При этом машина спокойно потребляет 95-й бензин с безымянных заправок на трассе и, как говорится, не кашляет. Могут ли похвастаться такими качествами немцы? Вероятно, нет.

Ни с двигателем, ни с восьмидиапазонной АКПП никаких проблем — ровный момент, доступный с "низов", — фирменная черта не только Escalade, но и американцев вообще. Другая "фича" от американцев — огромная "кочерга" (и она же селектор КПП) по-прежнему на месте и никуда переезжать не собирается. Смотрится она забавно, и к ней нужно привыкнуть, но зато в передней части салона и особенно между сиденьями сразу нашлось место не только для смартфона, но и для документов, планшета и многого другого.

Слышь, подвинься!

К разговору о том, что Escalade и Tahoe — почти одна и та же машина, стоит сказать, что ощущения от "машины ФБР" и "машины для рэперов" совершенно разные. Внутри Escalade дерево, алькантара, приятный пластик, покрытый рояльным лаком и совершенно отвратительные кнопки, которые портят всё впечатление от тактильного контакта с автомобилем. Вообще, нужно сказать, что складывается ощущение, будто в Cadillac приняли на работу дизайнеров из Peugeot или Citroën. Такого количества странноватых решений нет больше нигде.

Сенсорные кнопки на центральной панели и такой же сенсорный дисплей (пусть отвратительного качества, но тем не менее) соседствуют с механическими клавишами управления на руле. И это на первый взгляд удобно, но нет. По тактильности — твёрдая тройка и жёсткий проигрыш даже немецкой Audi A4, которая хоть и классом ниже, но оставляет куда более приятные впечатления от использования руля и мультимедиа. Правда, в новом Cadillac CT-6 этот огрех исправили — и, вероятно, следующий Escalade будет ощущаться куда приятнее.

Правда, едва ли на это обращаешь внимание, когда находишься на дороге. Гонки — это не про Cadillac Escalade. В нём комфортно двигаться на регламентированных правилами скоростях, а вот пилотаж в режиме "сильно быстрее потока" — уже проблема. Даже несмотря на тот факт, что машина оснащена задними пневмобаллонами, которые должны (в теории) нивелировать крены, огромную машину по-прежнему "болтает" во время активных перестроений между рядами, так что никаких "шашек" на скорости выше 90 км/ч. С 2014 года, когда впервые выпустили новый Escalade, это можно было бы исправить, но, видимо, американцы считают, что и так сойдёт.

Прими удобство как должное

Зато в салоне у американского внедорожника всё расположено там, где нужно. Там, где этого ждёшь. Беспроводная зарядка встроена в центральный подлокотник, а не утоплена под переднюю панель. Зеркало заднего вида работает как зеркало только в тот момент, когда машина заглушена. После пуска двигателя зеркало превращается в камеру заднего вида с широкоугольным объективом, с помощью которого можно контролировать пространство позади и две соседние полосы заодно. У немцев такое доступно только опционально и за большую доплату.

Разумеется, все сиденья регулируются с помощью кнопок. У американцев вообще аллергия на всё механическое, и как раз по этой причине стоит сказать, что даже задние сиденья складываются кнопками — не нужно прилагать никаких усилий, чтобы разложить задний диван чуть больше, чем полностью.

Центральная мысль, исходя из которой строили Cadillac Escalade, — "Нужно больше места". И его там действительно много. Даже слишком. Третий ряд сидений по большому счёту не нужен. Но вместо двух раздельных кресел разумнее взять версию с большим задним диваном — по отдельности два огромных сиденья не только не смотрятся, но и не функциональны от слова совсем. И впечатление от удобного размещения на двух задних креслах, к сожалению, не могут улучшить даже боковые автоматические пороги, хоть они, будем честными, сильно упрощают посадку в высокий автомобиль с широкими проёмами.

А теперь самое неприятное для конкурентов. Базовая стоимость Escalade — 4,6 млн рублей. Важно отметить, что существенных различий между комплектациями по большому счёту нет: проекция, очень эффективный климат и толстенная кожа на сиденьях, продавить которую получается с трудом даже при весе под 100 килограммов, доступны сразу. Никакой "тряпочки" на сиденьях, никаких компромиссов. Кожа, "кочерга" и огромный двигатель, в котором нечему ломаться.

Стоит ли беспокоиться немцам, шведам и японцам? Пожалуй, что да. С учётом того, что Escalade стоит на 300 тыс. дешевле, чем Land Cruiser 200, на 1,6 млн дешевле, чем Lexus LX, и на 1,4 млн дешевле, чем BMW X7, — Cadillac Escalade смотрится привлекательнее, чем все конкуренты.