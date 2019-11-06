Кошмар для BMW X5 и Range Rover. Тест-драйв Audi Q7 второго поколения

Битва за умы, сердца и кошельки водителей дорогих внедорожников продолжается. Audi Q7 в России любят и охотно покупают, но смогли ли немцы сохранить качество и дерзость своего самого крупного автомобиля?

Больше никакой агрессии

Первое поколение Audi Q7 достигло в России серьёзного успеха. Продажи этих автомобилей можно в целом сопоставить с похожим по характеристикам Volkswagen Touareg, который и раньше, и сейчас создаёт серьёзную конкуренцию Mercedes и BMW. С точки зрения внешности изменения у второго поколения Q7 относительно старой машины минимальны, и понятно почему. Audi такого размера — это вовсе не про агрессию. Во всяком случае, в обычной городской жизни. Сдержанность линий и общие, легко узнаваемые обводы и линии кузова остались по-прежнему спокойными.

Правда, сама машина стала заметно симпатичнее. Кузовные панели аккуратно "упакованы" и оформлены декоративными молдингами с намёками на мускулистость. Относительно первого поколения рестайлинговые Q7 стали смотреться интеллигентнее ещё и после внедрения новой, менее массивной передней оптики. Она, как и вся оптика Audi в целом, диодная — никаких проблем с подсветкой нет даже на тёмных участках.

Но диодные фары — базовое оснащение для Q7. За сравнительно небольшие (особенно по сравнению с BMW) деньги можно добавить в комплектацию фирменные матричные фары, которые светят как лазерная пушка, но при этом не выжигают встречным водителям сетчатку глаза. Стоит такое удовольствие, если верить конфигуратору Audi, всего 67 тысяч рублей.

Холодное оружие

Часто Audi Q7 намеренно и совершенно неправильно сравнивают с BMW X5. При этом утверждается, что Q7 якобы менее спортивен, чем кроссовер баварского завода. Только Audi Q7 — это, скорее, более спокойная и менее дорогая версия Bentley Bentayga, который точно так же построен на модульной платформе Volkswagen MLB. Видели когда-нибудь, как Bentayga "наваливает" в городском потоке и "играет в шашки"? Нет? Вот и ответ на вопрос, какой характер у Q7. Четыре кольца на капоте не терпят суеты и не создают её, хотя потенциал для скоростных прострелов по МКАД глубокой ночью или ранним утром, безусловно, есть.

В версии 55TFSI под капот Q7 устанавливается бензиновый трёхлитровый V6, мощность которого негуманна с точки зрения транспортного налога (в Москве за год владения "табуном" из трёхсот с лишним лошадей придётся заплатить 50 тысяч рублей), но крайне приятна по сути. 333 лошадиных силы хорошо везут двухтонный автомобиль. Первые 100 километров бензиновый Q7 разменивает за 6,3 секунды на 95-м бензине. Если залить в бак 98-й или 100-й бензин, то паспортный разгон в 6,1 секунды — не такая уж и фантастика. И при этом в салоне могут находиться четыре человека. Правда, в нашем случае за четвёртого пришлось условно принять съёмочное оборудование.

За переваривание крутящего момента отвечает 8-диапазонный автомат. К нему нет никаких претензий, за исключением одной — в режиме динамичной езды (разгон и торможение, например на светофоре) машина ведёт себя несколько дёргано. Мы сравнили Q7 с поведением "заряженной" RS7 в новом кузове и пришли к выводу, что такова настройка режима Dynamic, который нужен в основном для того, чтобы топить педаль в пол на пустой трассе без камер.

И тут стоит сказать, что Q7 хоть и необоснованно записали в пенсионеры по стилю езды, но поддать жару бензиновый V6 на полном приводе quattro может без проблем. Достаточно лишь вдавить тугую педаль газа чуть сильнее, и машина с рёвом и прострелами выхлопа начинает "валить" по дороге. Расход топлива растёт пропорционально стилю езды. Для бережливых есть режим топливной эффективности, когда электроника "душит" двигатель и коробку, заставляя день за днём привозить расход в 12–13 литров. В обычном режиме — на литр больше. Если постоянно ездить в режиме Dynamic, то расход вплотную приблизится к 20 литрам.

Никакой раскачки огромного кузова нет, и здесь Audi стоит сказать отдельное спасибо. В версии 55TFSI установлена пневмоподвеска, которая у конкурентов либо отсутствует вообще, либо предлагается за совершенно невменяемые деньги. В Q7 добавить эту опцию можно всего за 140 тысяч рублей. Она позволяет либо "прижать" автомобиль к асфальту, либо поднять его для откровенно жёсткого бездорожья. И, в целом, стоит своих денег. А вот стоимость опциональных керамических тормозов расстраивает — почти 600 тысяч рублей за керамику в круг. Нужны они для остановки двухтонной машины или нет — сказать сложно. Даже в режиме Dynamic штатные стальные тормоза вполне справляются с нагрузкой и не "плывут" после серии резких манёвров.

Царство кожи

К сборке интерьера Q7 сложно придраться. Строчка, стыки панелей и даже механизм открывания центрального подлокотника — всё это добро не скрипит и не гремит, даже если под шинами откровенно плохая дорога. И хотя тёмная кожа (субъективно, конечно же) — не самый разумный выбор, к качеству материалов никаких претензий. Особенно выигрышно смотрится алькантара, которая на "одноклассниках" выглядит как шкура убитого енота, вывернутая наружу.

Передние кресла имеют ярко выраженную боковую поддержку, которую можно регулировать при любых габаритах водителя — будь то 170 сантиметров или исполинские два метра в верхней точке. Незначительные изменения в силе "объятий", с которыми кресло сжимает водителя, можно наблюдать лишь при переключении режимов с помощью "шайбы" системы MMI, но в целом — приятная боковая поддержка ощущается всегда и помогает ровно сидеть в креслах.

Наглядность

Главная претензия к современным автомобилям — отчего-то невнятно жалкое внимание к мелочам. Видимо, в Audi проанализировали ошибки конкурентов и решили на мелочах не экономить. Помните тот самый индекс тактильности, о котором мы пишем всякий раз, когда речь идёт о дорогих автомобилях? Внутри Q7 тактильность на высшем уровне. Единственный вопрос — к тачпаду, расположенному сразу перед селектором КПП. То ли он не настолько быстр, как хочется, то ли просто нужно привыкнуть.

Зато всё остальное — от клавиш управления звуком на руле (они, кстати, дублируются небольшим регулятором недалеко от селектора КПП) до блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал — выглядит очень достойно и крайне приятно на ощупь. Правда, общее впечатление слегка смазывает мультимедиасистема, о которой стоит сказать отдельно.

Царь уходит, чтобы скоро вернуться

Главный вопрос по мультимедиасистеме, которая в целом быстра и понятна, состоит в способе отображения настроек. Все современные автомобили, особенно дорогие, настраиваются как смартфон через специальное меню. Функцию центрального монитора в Q7 выполняет небольшой ЖК-экран, выезжающий прямо из недр передней панели после запуска двигателя. Правда, никакого сенсора в нём нет, и отрисовка меню, прямо скажем, не тянет на уровень технологичности 2019 года. Сделать с этим ничего нельзя. Единственное решение — ждать новый Q7. Там, как и в Audi Q8, будет царски сделанный и удобно расположенный сенсорный дисплей.

Система мультимедиа тесно переплетается с системами контроля. При запуске автомобиля ambient-подсветка рассыпается приятным белым светом, а при экстренном торможении звук музыки приглушается, а салон подсвечивается красным свечением. Кстати о музыке. Знаменитая аудиосистема Bang&Olufsen оказалась настолько популярной у российских клиентов Audi, что теперь Q7 поставляется в РФ в специальной версии для аудиофилов. Стоит такая "игрушка" пять с половиной миллионов рублей, и для особенных ценителей звука датчане из Bang&Olufsen сохранили специальные пресеты с настройками звука.

Даже с учётом опциональной установки матричных фар и пневмоподвески Q7 обойдётся потенциальному клиенту меньше чем в пять миллионов рублей. Для сравнения — цены на BMW X5 в комплектации "почти пустой, как барабан" начинаются с отметки в 4,8 миллиона рублей, а версия "фарш" может приближаться к восьми миллионам. Клиент, способный выложить за машину больше трёх миллионов рублей, всегда будет думать не только о том, какие ощущения даёт машина. Центральной мыслью при покупке будет и другой вопрос: "Есть ли смысл платить в два раза дороже за одинаковые опции?"