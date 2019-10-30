Убийца BMW 3 серии и Audi A4? Тест-драйв нового Volvo S60

Чуть больше двух миллионов рублей — примерно тот предел, за которым начинают виднеться очень приятные в управлении и приличные по оснащению автомобили. Шведы из Volvo уже нанесли удар по конкурентам с помощью флагманского седана S90, а теперь готовятся загнать ещё один гвоздь в крышку гроба BMW 3 серии и Audi A4.

Утилитарность

Обычно все тест-драйвы мы начинаем с общего визуального впечатления от автомобилей. Мы либо критикуем их, либо восторгаемся. Но в случае с Volvo ничего неожиданного в плане дизайна не случается. Шведы извлекли уроки из провальных рестайлингов у BMW, и задолго до немцев смогли задать нормальный тренд на утилитарность по ключевым моделям. XC 90, ХС 60, седан S90 и новенький S60, продажи которого в России только начались, не спутаешь ни с какой другой машиной: точно так же, как у BMW, у шведской семьи появились огромные решётки радиатора и хищная диодная оптика, которая стала фирменным отличием бренда.

И эта утилитарность проявляется в том числе и внутри автомобиля. Массивная приборная панель с огромным вертикальным дисплеем по-прежнему приятна как на взгляд, так и на ощупь, а кнопка пуска двигателя по-прежнему расположена рядом с селектором КПП и активируется не нажатием, а лёгким поворотом вправо до приятного щелчка. Стоит сказать, что в мире автомобильной безвкусицы и тотальной экономии шведам удалось постигнуть дзен — остановиться ровно посередине между шиком, пафосом, звуком Bowers&Wilkins и обыкновенным удобством. В S60 заметные изменения не видны, и это хорошо: всё-таки фанаты марки — люди консервативные и перемены воспринимают не всегда хорошо.

Про надёжность

С двигателями Volvo та же самая история, что и с дизайном автомобилей в целом. Зачем выдумывать то, что никогда не понадобится клиенту? Наверное, именно так подумали в Volvo и оставили для всех своих автомобилей всего один двигатель в двух версиях — бензиновый и дизельный. Правда, версии программного обеспечения позволяют "прокачивать" силовые агрегаты с разницей в 100 с лишним лошадиных сил. Весь силовой агрегат целиком и полностью разработали сами шведы, и да, после перехода под китайскую опеку и финансирование ресурс Volvo хуже не стал. Если не верите нам, то в "Ютубе" можно найти отзывы авторитетных специалистов по платформе SPA и Volvo в частности.

И бензиновые, и дизельные двигатели спокойно "ходят" по 150–200 тысяч километров без каких-либо проблем, если их, само собой, вовремя обслуживают и не выкручивают в отсечку. И никаких шуток про "два литра в пакете с соком" тут не стоит вспоминать — при массе в 1600 килограммов два литра с наддувом "стреляют" седан, как пёрышко. И нужно сказать, что размещение двигателя с четырьмя цилиндрами позволило создать вокруг водителя своеобразную бронекапсулу — пакет радиаторов и зона безопасности появились на свет благодаря уменьшению объёмов моторного отсека. Ещё из приятного: межсервисный интервал у Volvo на автомобилях с новыми двигателями — 20 тысяч километров (привет, BMW).

Расход топлива на бензиновой версии T5 за время тестовых поездок не превышал 8,5 литра. Если режим пенсионера на время отключить и дать Volvo возможность дышать полной грудью, то расход вполне перевалит за 11 литров. Но такие показатели крайне логичны: не бывает быстрой езды без повышения расхода.

BMW стоит начать волноваться

Если сравнивать ощущения от BMW 3 серии и Volvo S60, то стоит отметить, что пересевшие на "шведов" с "баварцев" водители сразу отмечают, что "переучиваться" на новую рулёжку не нужно. Но одновременно в пику BMW шведы уже в базе устанавливают в свои машины все необходимые для безопасного вождения электронные помощники: pilot assist, который помогает держаться в полосе с безопасной скоростью и дистанцией, продвинутые парктроники и много чего ещё.

Если говорить о немецких седанах, то такие опции там, чаще всего, доступны только в более дорогих комплектациях, стоимость которых вплотную приближается к трём миллионам рублей. К примеру, если попросить кого-нибудь без долгих раздумий назвать автомобиль, у которого в базе доступен адаптивный круиз-контроль, фанаты баварских машин будут яростно думать, после чего возьмут время на изучение вопроса.

И снова о фишечках. Система удержания в полосе у Volvo работает получше, чем у конкурентов, но при этом её использование, как оказалось, не вполне безопасно. Отпустив ноги с педалей, остаётся убрать руки с руля. После этого водитель, который стоит в пробке после тяжёлого рабочего дня, моментально начинает засыпать. Но стоит убрать руки с руля, и через 15 секунд машина начинает яростно сигналить, мол, очнись, мешок с костями, ты недостаточно безопасно едешь.

Да, но нет

И хотя, с точки зрения ценообразования, Volvo пока радует российский рынок предложениями, в Россию новый S60, который, кстати, собирается в... Соединённых Штатах Америки, будет поставляться только с двухлитровыми моторами Т4 и Т5. Самый скромный из них выдаёт вполне налоговые 190 л.с. (налог всего 9500 рублей) и позволяет машине разогнаться до 100 километров в час всего за 7,1 секунды.

Топовый двухлитровый агрегат оснащён механическим нагнетателем, который ощутимо поддувает уже с низких оборотов и позволяет рассекать по асфальту с динамикой суперкара. Мощность бензинового Т5 — уже 250 л.с., но он, к великому счастью, тоже налоговый. Если верить налоговым калькуляторам, то за такой двигатель в Москве придётся заплатить всего 18 750 рублей.

Топовый двигатель, как и положено, оснащается фирменным полным приводом, но вот младшей версии его не видать — там только передний привод и куда более скромная динамика. Двигатели Т4 и Т5 работают в паре с восьмидиапазонной коробкой передач, и ехать в городе на последней, восьмой передаче ради экономии топлива — это как раз по-шведски.

Ретрограды не будут страдать

Volvo старательно пытается избавиться от реноме автомобиля для пенсионеров, и, кажется, у них наконец получилось. Минимум кнопок в салоне по началу вводит в ступор, а потом приводит в восторг. Из механических "нажималок" только пара клавиш — капот, крышка бензобака, сигнал аварийной остановки, клавиша помощи оператора системы ГЛОНАСС, та маленькая штука, которая открывает бардачок, и пара кнопок управления музыкой. В перспективе и эти механические пакости, конечно, оцифруют и переведут в более современный формат.

Самый доступный S60 на переднем приводе обойдётся в 2,3 миллиона рублей, и здесь бы BMW самое время задуматься о своём месте на российском рынке. Вероятно, постоянное расширение решётки радиатора и М-пакеты за полмиллиона рублей уже не впечатляют тех, кто готов потратить 2,5 миллиона на новый автомобиль.

В конце стоит добавить, что шведский компот под названием S60 — это как раз то, что нужно, чтобы конкурировать с BMW и Audi в России. Почти наверняка при должной рекламе и нормальном позиционировании S60 найдёт своего покупателя. Учитывая надёжность автомобилей BMW, единственным приличным конкурентом S60 в России в ближайшие несколько лет будет только Audi A4, и делать выбор в пользу одной из этих машин, конечно, будет только клиент.