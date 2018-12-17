Тест: Какой фильм вам стоит посмотреть для создания новогоднего настроения

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Тест: Какой фильм вам стоит посмотреть для создания новогоднего настроения

Тест
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Залог новогоднего настроения — это наряженная ёлка, праздничные песни и, конечно же, любимые фильмы. А какой фильм поможет вам подготовиться к встрече Нового года? Узнайте, пройдя тест от Лайфа.
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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