Мы решили проверить, как сильно вы любите котиков. Тест на знание пушистых мемов

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Мы решили проверить, как сильно вы любите котиков. Тест на знание пушистых мемов

Тест
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В первый день весны празднуется, пожалуй, самый мимимишный праздник в России — День кошек. В честь этой традиции, которая соблюдается уже 15 лет, предлагаем пройти тест на знание мемов о любимых мурлыках.
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