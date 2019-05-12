Тест: Животное, которое вы увидите первым, раскроет ваши главные черты характера

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Тест: Животное, которое вы увидите первым, раскроет ваши главные черты характера

Тест
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Фото © Meaww

Разобраться в себе зачастую бывает сложно. Ведь некоторые наши особенности скрываются и переплетаются с менее заметными, создавая тот ещё клубок. Пользователь портала Go Social предложил тест, который поможет разобраться в себе, а также определит, какое животное вам ближе всего по характеру.

Итак, задание простое. Посмотрите на картинку ниже и назовите то животное, которое вы смогли заметить первым. Нестрашно, если вы разглядели сразу несколько, ведь, в конце концов, люди — сложные создания и не всегда поддаются простой классификации.

<p>Фото © <a href="http://meaww.com/" target="_blank">Meaww</a></p>

Ниже приведены расшифровки ваших "тотемных животных". Напишите в комментариях, получилось ли тесту раскрыть ваши главные черты характера.

Вы амбициозны, свободны и необузданны. Для вас не существует границ...

...И вопреки всему вы стремитесь вперёд. Вы честны, трудолюбивы и смелы. Вы не станете избегать конфликта, если собеседник неправ

Фото © Meaww

Вы настойчивы, умны и схватываете всё на лету...

...Внешне вы можете быть маленьким и безобидным, но, когда этого потребует дело, вы будете яростно сражаться за свои убеждения

Фото © Meaww

Снаружи вы кажетесь суровым и непоколебимым...

...А на самом деле вы очень мягкий внутри. Вы никогда не обманете тех, кто вам верит и кого вы любите. Вы невероятно преданны

Фото © Meaww

Вы логичны и терпеливы. Но при этом стоит вам дождаться нужного случая...

...Как вы стремительно действуете и никогда не сдаётесь. А ещё у вас сильно развито предчувствие, помогающее вам в сложное время

Фото © Meaww

Вы бесстрашны и яростны, а также любите находиться среди людей...

...Но вы волк-одиночка, и это значит, что даже среди огромной толпы вы выделяетесь своей неповторимой личностью

Фото © Meaww

Вы преданный, верный и самоотверженный защитник...

...Но в то же время вы забавный и любящий. Редко кому удаётся сочетать в себе все эти качества, но у собаки это выходит без труда

Фото © Meaww

Вы умеете приспосабливаться и изменяться, как того требуют условия

Даже находясь в ужасных обстоятельствах (коконе), вы находите в себе силы прорваться через них и раскрыть весь свой потенциал

Фото © Meaww

Вы свободолюбивый и необузданный охотник

Вы всецело фокусируетесь на своей цели и не видите препятствий, но, к сожалению, часто получаете обвинения в эгоизме

Фото © Meaww

Вы спокойный и уравновешенный человек. Вы любите мир и гармонию во всём...

...Поэтому всеми стараниями избегаете ссор и конфликтов, всегда пытаясь предложить мирное решение любой проблемы

Фото © Meaww

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