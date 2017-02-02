Тест: Вами управляют эмоции или логика?

Вы часто действуете под влиянием порыва или вся ваша жизнь просчитана на три шага вперёд? Что управляет вашим поведением — эмоции или логика? Узнайте о себе больше с помощью теста от Лайфа.
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