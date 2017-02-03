Тест: Что визуальный тест расскажет о вашем предназначении?

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Тест: Что визуальный тест расскажет о вашем предназначении?

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Фото: © EAST NEWS

Каждый человек рано или поздно задаётся вопросом, ради чего он пришёл в этот мир. Что ваше зрительное восприятие сможет рассказать о вашем жизненном предназначении? Узнайте с помощью теста от Лайфа.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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