Тест: Возьмут ли вас маляром на "АвтоВАЗ"

В 2016 году в России было продано около 1,4 млн новых автомобилей. Лайф опросил автокомпании, работающие в нашей стране, и выяснил, машины каких цветов чаще всего покупают россияне. В эти цвета красят в том числе автомобили марки "Лада". И не только в эти. Расшифровать названия некоторых колеров из вазовской палитры смогут только истинные фанаты "Лады" или сами сотрудники завода. Хотите попробовать? Тогда выберите название цвета, в который, по вашему мнению, выкрашен представленный на фото автомобиль.