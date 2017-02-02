Тест: Возьмут ли вас маляром на "АвтоВАЗ"

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Тест: Возьмут ли вас маляром на "АвтоВАЗ"

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Фото: © L!FE / Владимир Суворов

В 2016 году в России было продано около 1,4 млн новых автомобилей. Лайф опросил автокомпании, работающие в нашей стране, и выяснил, машины каких цветов чаще всего покупают россияне. В эти цвета красят в том числе автомобили марки "Лада". И не только в эти. Расшифровать названия некоторых колеров из вазовской палитры смогут только истинные фанаты "Лады" или сами сотрудники завода. Хотите попробовать? Тогда выберите название цвета, в который, по вашему мнению, выкрашен представленный на фото автомобиль.
 
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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