Насколько развита ваша интуиция?

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Насколько развита ваша интуиция?

Тест
8

Фото: © EAST NEWS

Стоит ли вам полагаться на шестое чувство при принятии решений, или ваша сила в логическом мышлении? Ответьте на пять вопросов короткого теста от Лайфа, и мы определим, насколько развита ваша интуиция.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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