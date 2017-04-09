Стоит ли вам полагаться на шестое чувство при принятии решений, или ваша сила в логическом мышлении? Ответьте на пять вопросов короткого теста от Лайфа, и мы определим, насколько развита ваша интуиция.
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