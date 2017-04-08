Хорошо ли вы помните отечественные мультфильмы?

8 апреля отмечается День российской анимации. В этом году исполняется 105 лет со дня выхода первого отечественного мультфильма. А хорошо ли вы помните наши мультики? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
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