Хорошо ли вы помните отечественные мультфильмы?

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Хорошо ли вы помните отечественные мультфильмы?

Тест
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Фото: © Кадр из видео YouTube/Мультфильм Жил был пес

8 апреля отмечается День российской анимации. В этом году исполняется 105 лет со дня выхода первого отечественного мультфильма. А хорошо ли вы помните наши мультики? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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