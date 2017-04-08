Хорошо ли вы помните фильм "Табор уходит в небо"?

8 апреля отмечается Международный день цыган. Один из лучших советских фильмов, посвящённых романтике цыганской жизни — драма "Табор уходит в небо". А хорошо ли вы её помните? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
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