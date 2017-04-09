Вы сможете найти всех спрятавшихся животных? Часть II

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Вы сможете найти всех спрятавшихся животных? Часть II

Тест
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Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS

На этом пейзаже спряталось сразу несколько животных. Сможете ли вы отыскать их всех? Проверьте свою наблюдательность и умение сосредоточиться с помощью короткого теста от Лайфа.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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