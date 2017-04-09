Что скрывает капибара?

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Что скрывает капибара?

Тест
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Фото: © EAST NEWS

У этой капибары неспроста такая хитрая морда: она явно что-то скрывает. Но сможете ли вы разгадать тайну подозрительного грызуна? Проверьте свою интуицию с помощью теста от Лайфа.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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