Что скрывает капибара?

У этой капибары неспроста такая хитрая морда: она явно что-то скрывает. Но сможете ли вы разгадать тайну подозрительного грызуна? Проверьте свою интуицию с помощью теста от Лайфа.
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