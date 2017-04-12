Хорошо ли вы помните сюжет фильма "Побег из Шоушенка"?

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Хорошо ли вы помните сюжет фильма "Побег из Шоушенка"?

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Фото: © КиноПоиск/«Побеге из Шоушенка»

В США срубили остатки знаменитого дуба, под которым Эллис Бойд нашёл записку от Энди в "Побеге из Шоушенка". А хорошо ли вы помните этот фильм? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
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