Знаете ли вы историю герба России?

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Знаете ли вы историю герба России?

Тест
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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

11 апреля 1957 года император Александр II официально утвердил двуглавого орла в качестве государственного герба России. А знаете ли вы историю одного из главных символов нашей страны? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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