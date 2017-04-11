Знаете ли вы историю герба России?

11 апреля 1957 года император Александр II официально утвердил двуглавого орла в качестве государственного герба России. А знаете ли вы историю одного из главных символов нашей страны? Проверьте себя с помощью теста от Лайфа.
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