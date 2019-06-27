Тест: Твоё тело — твоё дело. Насколько хорошо мы знаем, что полезно, а что нет

Лайф совместно с "Ингосстрахом" подготовили материал, который поможет каждому разобраться в том, насколько хорошо он знает, что такое — правильный образ жизни.

Чтобы оказаться на приёме у врача, совсем необязательно быть экстремалом или работать в условиях повышенной опасности. Порой хватает просто вести недостаточно правильный образ жизни. А как понять, правильный ли образ жизни ведёт человек или нет? Ну, многие, наверное, скажут: "Да чего там понимать-то! Не пей, не кури — вот тебе и ЗОЖ". Но всё не так очевидно.

Если верить Минздраву, в России с 2011 по 2016 год количество людей с ожирением выросло почти на 50%. Если же быть точным, то показатель увеличился с 856,5 до 1245,6 человека с ожирением на 100 тыс. населения. Разница — 45,4%. При этом именно ожирение, часто вызываемое неконтролируемым потреблением жирной пищи и фастфуда, является одной из самых распространённых причин сердечных болезней.

По данным ВОЗ, примерно 92% жителей Земли не умеют правильно чистить зубы. Подавляющее большинство уделяют этой процедуре всего 46 секунд за раз, чего всегда недостаточно. Вероятно, в том числе и поэтому в среднем на каждого россиянина, по данным аналитического центра Московского государственного медико-стоматологического университета, приходится по шесть зубов с кариесом.

Согласно исследованию учёных из Университета Белфаста в Великобритании, каждый десятый человек умирает из-за сидячего и малоподвижного образа жизни. Похожего мнения придерживаются и российские специалисты.

Как видите, ЗОЖ — это не только вредные привычки. Хватает недостаточно долго чистить зубы или мало ходить, чтобы в перспективе обречь себя на лечение. Чтобы хотя бы немного помочь читателям решить эту проблему, Лайф, совместно с "Ингосстрахом", подготовил тест, который позволит определить свой уровень знаний о правильном образе жизни. К концу теста вы наверняка задумаетесь о добровольном медицинском страховании, а "Ингосстрах" поможет рассчитать подходящий вам тип страховки. Ссылка на тест: https://ingosstrakh.life.ru/.