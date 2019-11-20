Стань следователем и поймай маньяка Чикатило. Тест

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Фото © AP-Photo / Maxim Marmur

В этот день 29 лет назад в Новочеркасске был арестован Андрей Чикатило. Фамилия этого серийного маньяка со временем стала нарицательной и не ассоциируется ни с чем, кроме жестокости, смерти и безумия. Убийце присвоили десяток жутких прозвищ: Ростовское Чудовище, Красный Кошмар, Советский Джек-потрошитель... Поимка Чикатило стала одним из самых сложных дел для советской милиции. Лайф на основе фактов про расследование дела Чикатило разработал тест. Вы сможете встать на место следователя и проверить, удастся ли вам задержать этого зверя.

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