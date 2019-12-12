Главный закон или жена Константина? Сложный тест ко Дню Конституции

Первыми борцами за конституцию в России были декабристы, которые хотели свергнуть царя и вывели солдат на Сенатскую площадь в 1825 году. Согласно историческому анекдоту, простые солдаты не понимали, зачем они идут на площадь и за какую конституцию должны сражаться. Они были уверены, что Конституция — это жена Константина, брата императора Николая I, который должен был возглавить Российскую империю. Однако Конституция — совсем не родственница царя, а главный закон государства. И сегодня, в День Конституции России, мы предлагаем вам проверить свои знания, чтобы не стать героем анекдота.
- Популярные
- По времени