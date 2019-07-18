В AliExpress по паспорту. Кто и зачем тормозит работу онлайн-магазинов в России

Российские интернет-пользователи всё чаще обращают внимание на то, что AliExpress запрашивает ИНН и паспортные данные при покупке. Хотя раньше торговая площадка обходилась и без этой информации. Лайф рассказывает, кому понадобились личные данные, как ими пользуются и стоит ли видеть в этом угрозу.

Истории далеко не первый день. Зарубежные маркетплейсы запрашивают ИНН и паспортные данные с конца 2017 года. Разумеется, по указу правительства. А именно — Федеральной таможенной службы (ФТС). Вначале внедрение было экспериментальным. Сейчас же наличие графы для ИНН на сайтах обязательно.

Отметим, что это инициатива не только AliExpress, но и всех зарубежных онлайн-магазинов, которые официально работают в России. Многие их пользователи, к слову, могли не заметить изменений. Потому что далеко не каждый человек превышает лимит ежемесячного беспошлинного ввоза. Или пользуется платными услугами экспресс-доставки. Дополнительные данные у клиентов запрашиваются только в последних двух случаях.

По умолчанию же доставкой всякой мелочи из того же Китая занимается Почта России. Которая, к слову, как считает Иван Кургузов, представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и руководитель кластера "Электронная коммерция", у правительства на особом счету.

— Почта России является федеральным государственным унитарным предприятием. Поэтому её взаимоотношения с государством отличаются от взаимоотношений частных компаний, — пояснил эксперт. — Она тоже может запросить у пользователя ИНН и паспортные данные. Но только при запросе таможенной службы и превышения человеком лимита.

Что за лимит и какая связь между ИНН и посылкой?

Новые правила позволяют ФТС отслеживать лимит на беспошлинный ввоз товаров. В денежном эквиваленте с января этого года он равен 500 евро в месяц на человека. Раньше был в два раза больше. Также действует ограничение по весу: сегодня — не более 31 кг, ранее — до 50 кг. В случае превышения лимита взимается таможенная пошлина — 30% от превышения стоимостного лимита (или 4 евро за каждый килограмм превышения весового лимита). Округление перевеса происходит в большую сторону. Если оба лимита превышены, берётся большая сумма.

Несмотря на то что автором обсуждаемой инициативы является таможня, привязка ИНН к посылкам нужна ещё и Федеральной налоговой службе (ФНС). Она в любой момент может изучить список покупок гражданина за несколько месяцев и заподозрить его в ведении нелегального бизнеса.

Допустим, человек ежемесячно приобретает только чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch. Очевидно, что он не индийский бог Кали с четырьмя руками и склад аксессуаров ему нужен не для себя, а для дальнейшей перепродажи. А если так, то у ФНС к этому человеку возникнут вопросы. Кургузов считает это главной причиной появления лимита. Но не единственной.

— Есть определённый слой продавцов, который живёт за счёт того, что приобретает продукцию на AliExpress, а потом перепродаёт её в России с 30-процентной наценкой. Но также уменьшение беспошлинного ввоза, как мне хочется верить, является предпосылкой к введению обязательной минимальной госпошлины на все покупки, — рассуждает представитель РАЭК Иван Кургузов.

А могут ли у eBay украсть мои паспортные данные?

Мы сами неоднократно писали , что паспортные данные сегодня ничего не стоят. Для покупки виртуальной личности совсем не обязательно ходить даже в Даркнет, так как они продаются и в публичном мессенджере Telegram. В Сети существуют целые каталоги паспортных сканов. Создаются они не без участия компаний, которые имеют доступ к личной информации граждан.

Исходя из этого, у многих может возникнуть опасение компрометации личных данных. Ведь теперь, если взломают маркетплейс, в руках злоумышленников окажется не только история покупок, о чём мы, к слову, недавно писали , но и более важная информация. Или нет?

Маркетплейсы, несмотря на наличие в их интерфейсах полей для ввода ИНН и паспортных данных, открещиваются от того, что они хранят у себя эту информацию.

— При заказе от определённой суммы у покупателя появляется всплывающее окно, где нужно ввести свои данные и оплатить пошлину. Оператором платежа выступают ФНС и почта. AliExpress при этом не собирает и не хранит персональные данные, — рассказали в AliExpress.

Компания eBay аналогично утверждает, что иностранные торговые площадки не хранят личную информацию пользователей.

— Собранные данные хранят логистические и курьерские службы, также эти данные могут быть переданы в таможенные органы для отслеживания импорта товаров физическими лицами, — пояснила пресс-служба eBay.

Тогда надо бояться утечки из российских компаний?

Тоже едва ли. Во всяком случае, если верить Pony Express, одной из российских логистических служб. Михаил Разгон, начальник управления таможенных операций Pony Express, объяснил Лайфу, что они занимаются только обработкой пользовательских данных, но никак не их хранением.

— Как только магазин передаёт нам сведения о заказе и получателе, мы запрашиваем у получателя дополнительную информацию и "транзитом" передаём её таможне для проверки, — пояснил Михаил Разгон.

При этом представитель Pony Express подчеркнул, что гипотетическая утечка данных — меньшая из забот, вызванных новой инициативой ФТС. Есть и более насущные проблемы.

— Например, когда человек по тем или иным причинам меняет паспорт, то информация о новом документе не сразу поступает в базу и привязывается к ИНН. В результате человек совершает покупку и указывает уже новые данные, а ФТС при проверке по базе ИНН видит старые. Заказ зависает на таможне до разбора ситуации, — приводит пример Pony Express.

Возможно, ситуацию с хранением данных и их уязвимостью прояснила бы сама таможенная служба, но она не ответила на запрос Лайфа. Представитель же РАЭК Иван Кургузов предполагает, что аккумулирует всю информацию именно ФТС.