Неудачный эксперимент. Почему главная фишка Galaxy A80 — его же главная проблема

Недавно компания Samsung представила Galaxy A80, последний в этом году смартфон из А-серии. Он, как и подобает замыкающему устройству, самый мощный и самый необычный. Необычный настолько, что его впору назвать экспериментальным. Лайф протестировал Galaxy A80 и теперь рассказывает, насколько успешно прошёл опыт Samsung.

Дизайн и эргономика

Galaxy A80 — довольно тяжёлый смартфон: 220 граммов против 191 и 206 граммов у Xiaomi Mi 9T и OnePlus 7 Pro соответственно. A80 также очень длинный — 16,5 см. И очень скользкий из-за "гластика" (так называется глянцевый материал задней крышки, который уже не совсем пластик, но ещё и не полноценное стекло).

Всё это говорит о том, что A80 — двуручный смартфон. Фотографировать им одной рукой раздражающе непросто. Особенно что-нибудь высокое, когда руку приходится поднимать над головой. Устройство тут же начинает выскальзывать. А если всё же попытаться зафиксировать его в ладони, то о себе обязательно дадут знать случайные срабатывания.

Вторая проблема корпуса и дизайна — поворотный механизм камеры. Попробуем описать его работу. При запуске фронтальной камеры из верхней части смартфона начинает выезжать платформа в полную ширину устройства. В это время камеры поворачиваются на 180 градусов. Таким образом основной фотомодуль становится селфи-камерой. Занимает этот процесс одну-две секунды. Дополняется он приятным жужжанием сервопривода. В общем, выглядит эффектно и действительно завораживает.

Чем же не угодила нам описанная особенность? Во-первых, каждый элемент механизма немного люфтит. Если потрясти смартфоном — слышен стук. Едва ли это признак ненадёжности конструкции, но переубедить мозг в обратном сложно. Во-вторых, из-за вертелок и крутилок в корпусе появилось много щелей и зазоров. Пыль непременно спешит там поселиться. Но ладно пыль. Что прикажете делать с осадками?

В целом это все шероховатости, которые хотелось упомянуть. В остальном с эргономикой и внешностью у А80 полный порядок. Уродцем его не назвать. Металлическая рама с "гластиковой" крышкой отлично сочетаются и создают ощущение премиальности. Все интерфейсы, кроме разъёма mini-jack, на месте. Цвет в нашем случае серо-белый. Но на выбор есть ещё розово-золотой и чёрный.

Экран и звук

Экран — самая сильная сторона нового Galaxy A. Он гигантский — 6,7 дюйма. Больше нет ни у кого. Разве что OnePlus 7 Pro и Galaxy A70 стоят рядом с такой же диагональю. Тут же есть повод сказать спасибо сомнительному механизму камеры: он позволил не уродовать экран вырезами и отверстиями. Рамки тонкие, но есть слегка заметный подбородок. Таким образом, дисплей занимает 86% лицевой панели. Показатель не рекордный, но достойный.

Тип матрицы — Super AMOLED. Разрешение — Full HD+ (1080 на 2400 пикселей). Соотношение сторон нестандартное — 20:9. То есть экран A80 шире, чем у большинства современных смартфонов. Это обеспечивает большую заполняемость контентом при просмотре видео на том же "Ютубе". Плотность набивки — 393 ppi. Максимальная яркость — до 600 нит, показатель лучших OLED-дисплеев. Качество картинки — эталонное. Придираться ни к чему не хочется. За экран А80 можно простить многие огрехи.

Мультимедийный динамик один. Он расположен в правой части нижнего торца — справа. При хвате в альбомной ориентации его иногда перекрывает указательный палец. Во время игр этот микроскопический недостаток проявляется чаще всего. Запас громкости большой. Частотный баланс хороший. Количество басов приятно удивило. На максимальной громкости критических искажений не заметили.

Звук в наушниках протестировать мы не смогли, так как в комплекте нет переходника с USB-C на 3,5 мм. В стандартных же затычках A80 звучит приемлемо. Но они не раскрывают потенциала смартфона. И да, важный нюанс: западные обзорщики обратили внимание на то, что А80 работает не со всеми адаптерами — подходят только активные.

Фото

Блок камеры состоит из трёх датчиков: основного на 48 Мп и с апертурой f/2.0, дополнительного на 8 Мп с широкоугольной линзой и светосилой f/2.2, третий датчик — ToF. Он нужен для создания портретных снимков.

Любопытная деталь. В качестве главной камеры Samsung использует Sony IMX586. Хотя у корейцев есть свой аналогичный датчик — Isocell GM1. Но даже у них он не пользуется популярностью.

Несмотря на довольно стандартный набор оптики, нам фотографии, сделанные на А80, скорее понравились, чем нет. При хорошем свете, помимо насыщенных цветов, отметим высокую резкость снимков и неплохую детализацию. При кропе готовых снимков можно разглядеть вензеля, барельефы и горельефы, а листва деревьев не сливается в однородную кашу.

Ночные снимки — на троечку. Хотя в ночном режиме А80 честно старается и делает более светлые фотографии, чем в автоматическом. Но тут же мы столкнулись с классической проблемой ночных режимов — нужен штатив. Без него почти всегда получается мазня.

Отметим и адекватную работу "умного" ассистента, который определяет типы композиции и автоматически оптимизирует под них настройки камеры. Для неискушённых фотографов вроде нас — отличное подспорье.

С широкоугольной камерой дела обстоят, как и у всех вендоров. Есть свет — есть нормальные фотографии. Нет света — нет фотографий.

Боке тоже выдающимися результатами похвастаться не может. Но и как-то критиковать этот режим не хочется, поскольку и подавляющее большинство других смартфонов размывают фон не всегда ровно.

Селфи смартфон ожидаемо делает хорошие. Поскольку, напомним, в А80 для автопортретов используется основная камера.

Видео

Galaxy A80 позиционируется как смартфон для блогеров и стримеров, для людей, которые привыкли снимать видео и вести трансляции в режиме нон-стоп. Пока не знаем ни об одном случае отказа от iPhone или Galaxy S в пользу А80 среди звёзд "Ютуба". И некоторые обзорщики новинку Samsung в этом упрекают. Мы же видеовозможностями А80 остались удовлетворены.

Форматов съёмки три: 4K в 30 FPS, 1080р в 60 FPS и 1080р в 30 FPS. Рекомендуем именно последний. Ведь только в нём работает стабилизация. Причём работает хорошо. Почти как в настоящих флагманах Samsung. Контентмейкерам же наверняка понравится то, что в селфи-режиме можно записывать видео в 4К. Даже в 2019 году не все флагманские смартфоны могут похвастаться этой опцией.

Есть и любопытные режимы. Замедленной съёмкой никого уже не удивишь, а вот "живой фокус" — зверь редкий. В нём можно записывать видео с размытым фоном. Работает не идеально, но поиграться можно.

Производительность и автономность

Что по мощностям? Процессор — Snapdragon 730, который нас удовлетворил ещё в Mi 9T. Здесь он тоже себя проявляет хорошо: с тяжёлыми играми справляется. А играть на таком экране приятно. С 8 Гб оперативной памяти вкладок в браузере и диспетчере задач можно открывать сколько угодно — хватит для всего. Со 128 Гб встроенной памяти тоже долго не придётся беспокоиться о том, сколько весят видеоролики, фотографии и игры. Хотя здесь наблюдается небольшое противоречие. Смартфон вроде как позиционируется для контентмейкеров, а слота для карты памяти нет.

Аккумулятор — 3700 мАч. Для такого-то экрана — не очень много. Хотелось бы минимум 4000 мАч. А ещё лучше — 5000 мАч, как у Moto G7 Power. Но и с нынешней батареей растянуть полный заряд можно на сутки. При этом не можем не похвалить зарядку. Она здесь довольно быстрая: за полчаса — до 50%, за полтора часа — до 100%. В комплекте идёт блок питания на 25 Вт.

Итог

Удачный ли А80 эксперимент? Нам кажется, что не очень. И всё из-за камеры: не внушает её механизм доверия. Складывается впечатление, что все вендоры побежали изгаляться и в Samsung не удержались. Хотя острой нужды в этом, вероятно, не было. Потому что у Samsung и без того есть большие экраны Infinity-O, отверстия в которых не так уж и раздражают.

Конкурентами A80 нам видятся Mi 9T и OnePlus 7 Pro. У первого такой же процессор, чуть меньший экран и более опциональная камера. Да и дизайн, на наш субъективный взгляд, любопытнее. Второй же — истинный флагман с конкурентным экраном и лучшей камерой, но без официальной поддержки в России.

Xiaomi стоит брать, если не брезгуете китайскими смартфонами, готовы мириться с нюансами MIUI и не гонитесь за эталонным дисплеем. OnePlus — если не смущает статус "серого" смартфона и есть возможность накинуть тысяч пять рублей к ценнику Samsung, который, к слову, равен 46 000 рублей. Galaxy A80 — если нужны суперэкран, эпатажный дизайн и долгая поддержка проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя.