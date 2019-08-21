Xiaomi представила в России "премиальный" бюджетник Mi A3

Xiaomi провела в России презентацию бюджетного смартфона Mi A3 из "премиальной" линейки устройств Mi. Компания раскрыла цену устройства и дату старта продаж.

Mi A3 обладает узнаваемым дизайном. Смартфон выпущен в ярких синем и белом цветах, а также более спокойном сером. Задняя сторона покрыта стеклом Gorilla Glass 5, под которым расположилась цветная наклейка с градиентом и обновлённым логотипом Xiaomi.

Внутри — новый процессор Snapdragon 665, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ для хранения пользовательских данных. Камера тройная: 48 МП (основной датчик), 8 МП (с широкоугольной линзой) и 2 МП (ToF). Дисплей — 6-дюймовый AMOLED. Разрешение небольшое — 720 на 1560 точек. Но зато есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Главной же особенностью Mi A3, как и всей серии Mi A, является чистый Android без фирменной оболочки MIUI. Конкретно в данном случае — Android 9 Pie. От фирменных китайских сервисов здесь остались только Mi Community и Mi Store.

Xiaomi Mi A3 поступит в продажу уже 16 августа по привлекательным ценам 16 990 рублей за версию на 4/64 ГБ и 18 990 рублей за 6/128 ГБ соответственно.