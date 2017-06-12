Камера Benjamin Button записывает мир глазами ребёнка

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Камера Benjamin Button записывает мир глазами ребёнка

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Миниатюрное устройство снимает все повседневные события. Родители смогут закрепить камеру на одежде своего малыша, а затем посмотреть все самые интересные моменты, которые произошли с ним за день.

Автор:
Алексей Глинкин
АГ
Алексей Глинкин
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