Руководителей Apple, Amazon и Microsoft вызвали в Белый дом

Глава Apple Тим Кук, руководитель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла посетят американский Белый дом для проведения первого заседания технического совета. Об этом сообщает Bloomberg.

Технический совет был сформирован указом президента США Дональда Трампа от 1 мая. Его председателем назначен Джаред Кушнер — старший советник главы Белого дома и по совместительству супруг Иванки Трамп. Целью совета провозглашены "преобразование и модернизация" государственных цифровых услуг.

Руководители крупнейших IT-компаний примут участие в заседании технологического совета президента США Фото: © AFP/EAST NEWS

Помимо Кука, Безоса и Наделлы участие в заседании примет исполнительный директор Alphabet (материнская компания Google) Эрик Шмидт, а также руководители IBM и Oracle. Кроме того, приглашения были отправлены представителям "Фейсбука", однако компания всё ещё не ответила на него, отмечает Bloomberg.

Примечательно, что встреча состоится всего несколько недель спустя после того, как Кук, Наделла и генеральный директор Google Сундар Пичаи публично критиковали Трампа за его решение выйти из Парижского соглашения о климате. Помимо прочего, руководители IT-гигантов выражали открытое недовольство относительно стратегии президента США в области иммиграционной политики.