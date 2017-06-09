Руководство Uber рассылало сотрудникам письмо с инструкциями о сексе

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Руководство Uber рассылало сотрудникам письмо с инструкциями о сексе

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Фото: © flickr / freestocks.org

Стало известно, что CEO известной компании Тревис Каланик перед выездным корпоративом 2013 года разослал своим сотрудникам подробные правила поведения, где в том числе оговаривалась возможность интимных отношений между коллегами. Выдержки опубликовал портал Recode.

В тексте, названном "майамским письмом", оговаривается, что секс между сотрудниками возможен только в случае однозначного согласия обоих и если "вы двое (или больше) не работаете в одной команде". Далее шеф шутит: "Да, это значит, что Тревис в поездке будет воздерживаться". Также в письме оговаривается допустимое поведение на вечеринке.

<p>Фото: © twitter.com/jasonj6895</p>

Обнародование данного письма стало ещё одним неприятным случаем с Uber на этой неделе. Компания уволила более двадцати сотрудников по итогам расследования о харрасменте, о котором писал Лайф.

Руководство Uber рассылало письмо с инструкциями о сексе

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