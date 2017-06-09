Facebook будет анализировать настроение пользователей в реальном времени с помощью искусственного интеллекта: через информацию о силе и скорости набора текста и по количеству смайликов. Потенциально может быть задействована и веб-камера на персональном компьютере — она будет наблюдать за выражением лица.
За последний год пользователи нажали на кнопки "реакций" около 300 млрд раз. Это огромный массив размеченных данных, и анализировать такой объём информации можно только с помощью искусственного интеллекта.
По мнению заместителя директора по разработке технологий компании ABBYY Татьяны Даниэлян, через этот алгоритм компании смогут предлагать товары и услуги в тот момент, когда пользователи вероятнее всего в этом заинтересуются.
Палитра эмоций в "Фейсбуке" упрощает задачу аналитиков
Эксперт компании ABBYY Татьяна Даниэлян
"Понять настроение пользователей можно и изучая статусы и комментарии к постам. Для этого используют технологии анализа и понимания текстов на естественном языке. Они определяют смысл текста, выясняют причину недовольства или радости и подбирают персонализированный ответ", — заключает Даниэлян.
Социальная сеть Facebook пока официально не подтвердила внедрение данной технологии, сославшись на то, что все нововведения всегда в первую очередь предлагаются к ознакомлению пользователям.
Facebook будет наблюдать за настроением пользователей
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