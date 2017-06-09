Сбои в российских банках связаны с атакой на инфраструктуру Роскомнадзора

Директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов сообщил в своём телеграм-канале addmeto, что сбой в обслуживании пластиковых карт целого ряда российских банков может быть связан с атакой на систему блокировок Роскомнадзора .

— Да, разные опытные товарищи подтверждают: похоже, огромный список внутренних систем российских банков залетел под блокировальную машину РКН, — сообщил Бакунов в своём телеграм-канале addmeto.

Он также отметил, что в настоящий момент заблокированы многие адреса верификации 3D Secure, что сильно затрудняет платежи в Интернете.

Одна из самых больших проблем текущей ситуации не в самих блокировках, а в том, что эти блокировки открывают совершенно новые углы для атаки на многие сервисы Григорий Бакунов

Тот факт, что в списке заблокированных сайтов в настоящий момент находятся банки и системы 3D Secure, подтвердил также автор телеграм-канала "Сайберсекьюрити и Ко" Александр Литреев. По его словам, он получил "анонимное сообщение с таблицей", в которой содержится более 100 технических адресов 3D Secure, а также более 10 тыс. адресов различных мировых финансовых организаций.

Ранее СМИ сообщили о сбоях в обслуживании пластиковых карт Сбербанка. Как уточнили в кредитной организации, отказы проходят по всем каналам обслуживания, и порекомендовали пока воздержаться от выполнения операций. Кроме того, проблемы возникли у клиентов "Райффайзенбанка", "Юникредит банка", "Открытия" и "Промсвязьбанка".

Напомним, 4 июня около 16:15 по Москве пользователи российского сегмента Сети начали испытывать трудности с доступом к "Яндексу" и "ВКонтакте". Проблемы отмечались как в Москве, так и в регионах. В дальнейшем выяснилось, что блокировка ресурсов произошла по причине использования злоумышленниками технических IP-адресов серверов сайта, попавшего в реестр запрещённых.

Ситуация с блокировками добропорядочных ресурсов вынудила Роскомнадзор составить "белый список" сайтов, который был разослан российским провайдерам 7 июня. В документе содержался перечень из 2257 позиций, в том числе доменные имена крупных социальных сетей, поисковых систем и различных государственных интернет-ресурсов.