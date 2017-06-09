Комик удивил пользователей Сети сыном по имени Фиджет Спиннер

Американский комик Тим Сэвадж вызвал настоящую волну негодования в Сети, объявив, что назвал своего сына в честь популярной антистрессовой игрушки.

Воспользовавшись фейковой страницей на "Фейсбуке", которую мужчина ведёт под псевдонимом Сквизи Джибс, он опубликовал фотографию поддельного свидетельства о рождении на имя Фиджета Спиннера.

SO I GET THIS RANDOM ASS CALL AN SOME CHICK IS LIKE IM GIVIN BIRTH LIKE RITE NOW AN ITS URS 😲 I WAS LIKE WTF R U SURE AN... Опубликовано Skweezy Jibbs 6 июня 2017 г.

Снимок был дополнен историей о том, как комику позвонила незнакомая женщина и сообщила, что рожает от него сына. Американец якобы приехал в больницу и сразу же принял решение назвать ребёнка в честь антистрессовой игрушки.

История мгновенно приобрела вирусную популярность: ей поделились более 23 тыс. раз, а под самой публикацией оставили более 15 тыс. комментариев. Некоторые пользователи возмущались, что всеобщее увлечение спиннерами приобрело пугающие формы. Другие оценили шутку и хвалили комика за хорошее чувство юмора.