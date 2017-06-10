Пять крупнейших IT-компаний за день подешевели почти на $100 млрд

Общая рыночная стоимость Apple, Microsoft, Facebook, Amazon и Alphabet (материнская компания Google) в ходе торгов 9 июня на бирже NASDAQ упала более чем на $97,5 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Сильнее всех пострадала компания Apple: цена её акций упала сразу на 3,88%, в то время как стоимость остальных IT-гигантов снизилась в среднем на 3%.

Как отмечает CNBC, 9 июня только три компании из технологического сектора показали уверенный рост: IBM, Teradata и Western Union. Основатель инвестиционного фонда The Bahnsen Group Дэвид Бансен связывает подобную ситуацию с тем, что большинство IT-компаний переоценены.

— Многие менеджеры боятся не владеть акциями этих компаний, и я могу это понять, — заключил Бансен.

Ранее издание The New York Times отмечало, что инвесторы начали испытывать беспокойство относительно оценки рыночной стоимости IT-компаний.