ASUS анонсировал выход нового Zenfone 4

Генеральный директор компании Джерри Шен в интервью сайту Digitimes назвал дату долгожданного релиза.

Первое устройство семейства Zenfone 4 будет выпущено в конце июля. Все ждали анонса линейки на выставке Computex 2017 (именно там в прошлом году был представлен Zenfone 3), но в последний момент компания приняла решение "переделать дизайн и улучшить характеристики". Приблизительная цена базовой модели составляет пятьсот долларов.

Эксперты прогнозируют падение прибыли компании из-за переноса релиза. Однако Шен уверен, что улучшенное качество гаджета повлияет на выбор покупателей в его пользу, и надеется на высокие дивиденды в конце года.

Несмотря на то что большинство характеристик нового устройства пока не известны, компания уже анонсирует релиз гаджета следующего поколения. Zenfone 5, скорее всего, будет представлен на Mobile World Congress 2018.