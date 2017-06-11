Конфликты в Uber могут привести к изменению политики компании

Источник агентства Reuters сообщает о возможной смене политики компании и изменении позиции генерального директора Трэвиса Каланика. Решения будут приняты на внутреннем совещании в ближайшее время.

CEO компании Каланик находится в шатком положении: сторонние юристы утверждают, что никаких рекомендаций по продлению его полномочий не может быть дано. Его авторитет сильно подорван февральским конфликтом с водителем (тогда он нахамил сотруднику собственного сервиса). Скандалы в Uber на этой неделе усугубили ситуацию: несколько дней назад по окончании расследования дела о харассменте было уволены около 20 человек; а в пятницу были обнародованы корпоративные "секс-инструкции" авторства гендиректора.

Более того, согласно отчётам, на счету компании 215 конфликтов, включая домогательства, дискриминацию, буллинг и непрофессиональное поведение.

Сегодня в Uber проходит очередное закрытое совещание, вероятно, это один из важнейших моментов для корпорации. Могут быть приняты решения по изменению политики сервиса, а также произведена реорганизация кадров.