Названа стоимость бюджетных смартфонов Motorola

Судьба линейки Moto E оказалась под угрозой, когда бренд перешёл под управление компании Lenovo. Однако последние сообщения на официальном сайте успокоили поклонников Motorola.

Гаджеты Moto E4 и E4 Plus поступят в продажу в конце текущего месяца. Заявленная производителем стоимость — $129.99 и $179.99 соответственно. При этом по своим характеристикам оба гаджета настолько разные, что могли бы принадлежать к разным линейкам. К примеру, в "базовой" версии пользователи увидят пятидюймовый экран и батарейку на 2800 мАч, "плюс" же при экране в 5,5 дюйма может похвастаться ёмкостью 5000 мАч.

Также различаются основные камеры: 8 мегапикселей в базовом варианте против 13 на E4 Plus. Пятипиксельная фронталка одинакова на обоих. Со сканером отпечатков пальцев не повезёт только покупателям из США — для них в базовом E4 такая функция недоступна, пользователям из других стран производитель обещает эту характеристику.