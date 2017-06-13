Мужчину приговорили к смерти за комментарий в "Фейсбуке"

Такой приговор огласили жителю Пакистана, которого обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда, пишет The Guardian.

По информации издания, 30-летний мужчина по имени Таймур Раза негативно высказался о суннитских религиозных деятелях, а также о жёнах Мухаммеда. Оскорбительные слова были сказаны во время дискуссии об исламе с другим пользователем "Фейсбука", который оказался антитеррористическим агентом.

В результате пакистанский суд приговорил Разу к смертной казни через повешение. На сегодняшний день это стало самым суровым наказанием за комментарий, которое было когда-либо оглашено в этой стране.

Журналисты The Guardian отмечают, что в последнее время Правительство Пакистана активно борется с богохульными материалами в Сети. Так, власти уже обратились в Google, Facebook и другие корпорации, чтобы те идентифицировали пользователей, оставляющих "кощунственные" комментарии в соцсетях.