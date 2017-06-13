Huawei Honor 9 представлен официально

В минувшие выходные китайская компания провела анонс нового флагмана линейки Honor.

Как и ожидалось, девайс с 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем получил стеклянный корпус и двойную камеру на тыльной стороне (разрешение сенсоров составило 20 и 12 мегапикселей).

За работу устройства отвечают восьмиядерный процессор Kirin 960 и 6 Гбайт оперативной памяти. Телефон будет продаваться в двух вариантах, который различаются лишь объёмом флеш-накопителя: 64 или 128 Гбайт.

На борту установлена операционная система Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Разработчики оборудовали Honor 9 сканером отпечатков пальцев и аккумулятором с функцией быстрой зарядки (объём батареи составил 3200 мА*ч).

Версия с 64 Гбайт внутренней памяти будет стоить 2699 юаней (около 22,5 тыс. руб), а за "старшую" модель разработчики попросят 2999 юаней (25 тыс. руб). Тем не менее российские цены производители пока не раскрыли.