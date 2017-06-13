Первому фото на смартфон исполнилось 20 лет

На снимке, сделанном на камеру от Casio и сохранённом на телефоне Motorola, был изображён новорождённый ребёнок Филиппа Кана.

Кан экспериментировал с пересылкой изображений и текстовых сообщений с помощью целого ряда устройств. Архитектура сервера, который он создал, по сути повторяла современные социальные медиа.

Помнится, это были 1996–1997 годы, Интернет был очень молод — и ничего похожего ещё не существовало Филипп Кан

Он долго пытался создать интерфейс для взаимодействия лэптопа и телефона. Поводом для последнего шага в разработке стало рождение его дочери Софи — тогда будущий отец схватил в машине гаджет StarTAC и снял первые минуты жизни первенца. Фотография младенца 320 на 240 пикселей была послана двум тысячам человек с помощью сконструированной сети.

Первое фото было сделано не в тех условиях, в которых это происходит сейчас (через интегрированные кабели), однако его хаос из кабелей и множества интерфейсов служил вдохновением долгие годы работы. С его именем связано и создание первого смартфона с камерой в Японии в 1999-м, и идентичный гаджет американского производства, вышедший в 2002-м. После успешных экспериментов Кан работал с компаниями Kodak и Polaroid.