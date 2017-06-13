Каждая 10-я хакерская атака в мире приходится на Россию

Россия оказалась на втором месте в мире по количеству кибератак после США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Как выяснили специалисты по информационной безопасности, на Россию приходится 10% всех совершённых в мире (как с территории страны, так и извне) кибератак. На первом месте рейтинга расположились США, на чью долю пришёлся 41% подобных инцидентов. Третью строчку заняла Великобритания, где было отмечено 7% от общего количества атак.

Россия заняла второе место по количеству кибератак Фото © imago stock&people/EAST NEWS

Исследователи подчёркивают, что анализ проводился на основе открытых данных, а потому лидерство этих стран по числу нападений хакеров может быть связано с тем, что на них приходится основное внимание со стороны общественности и СМИ. Всего в рейтинг Positive Technologies вошли 26 стран, которые подверглись кибератакам за первые месяцы 2017 года. При этом специалисты оговаривают, что общественности становится известно лишь о 49% инцидентов.

Главным мотивом для злоумышленников является финансовая выгода — 71% кибератак был совершён именно с этой целью. На кибершпионаж пришлось 20% инцидентов, а на "хактивизм" — 6%. Кибератаки с целью нанесения ущерба в политических интересах составили лишь 3% от общего числа.

По методам лидирует использование вредоносного ПО, на долю которого пришлось 36%. Эксплуатация уязвимостей и компрометация учётных данных были зафиксированы в 26% и 23% случаев соответственно. На DDos-атаки пришлось 8%, а на "социальную инженерию" — 6%. Кроме того, аналитики отметили существенный рост атак на терминалы для считывания банковских карт — их число увеличилось почти в шесть раз.

По словам руководителя отдела аналитики Positive Technologies Евгения Гнедина, в большинстве случаев злоумышленники совершают атаки для получения ценной информации в целях её продажи на чёрном рынке или блокировки с целью выкупа.

— Именно поэтому гораздо проще и выгоднее атаковать компании, владеющие большим объёмом финансовой информации, чем распространять вредоносное ПО на отдельные устройства пользователей, — пояснил Гнедин.