93% знаменитостей нарушают правила Instagram

Согласно последним исследованиям, почти все популярные блогеры не маркируют рекламные посты, сообщает портал The Verge.

Сотрудник портала BuzzFeed Кэти Нотопулос распределила по рекламным категориям 152 поста в "Инстаграме". Её анализ показал, что почти половина постов служат реализации долгосрочных рекламных контрактов, 16% — так называемая большая халява (большие подарки от брендов стоимостью до нескольких тысяч долларов), 12% — "малая халява" (предметы одежды, аксессуары, косметика). Приблизительно столько же (чуть более 10%) приходится на разовые посты. Остальные публикации не поддаются однозначной классификации.

Доклад демонстрирует статистику продающих публикаций 50 селебрити с наибольшей аудиторией. Оказывается, лишь семь процентов всех спонсируемых постов честно обозначаются таковыми.

Эта проблема является острой не только для потребителей контента, которых вводят в заблуждение, но и для рекламщиков. Корректировка правил публикации спонсируемых постов была анонсирована ещё в прошлом году, однако знаменитости продолжают зарабатывать деньги на продвижении товаров так, как считают нужным.

Напомним, в апреле 2017 года Федеральная торговая комиссия США с подачи активистов организации Public Citizen попросила знаменитостей ставить пометку о рекламе в начале поста.