Беспилотные автомобили от Apple стали реальностью

Глава компании Тим Кук заявил в интервью Bloomberg, что IT-гигант разрабатывает программное обеспечение для самоуправляемого транспорта.

Это первое официальное подтверждение работы по данному направлению, раннее полагаться можно было лишь на слухи. Кук сказал, что Apple "фокусируется на автономных системах" и рассматривает их как "мать всех проектов в области искусственного интеллекта". Топ-менеджер назвал разрабатываемую технологию базовой для корпорации.

Автономные системы — нечто невероятно увлекательное для нас; посмотрим, куда нас приведёт работа в этом направлении Тим Кук, глава Apple Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Интерес Apple к автономным транспортным средствам был давним секретом Полишинеля для Кремниевой долины. Так называемый проект "Титан" начался ещё в 2014 году, и с тех пор разговоры о нём не умолкали. Всё стало очевидно после бюрократических хлопот компании о разрешении испытаний беспилотников на общих автотрассах Калифорнии.