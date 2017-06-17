Разработан гаджет для полного контроля сна

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Разработан гаджет для полного контроля сна

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Новинка под названием Circadia состоит из двух аппаратов: лампы, анализирующей условия сна и имитирующей рассвет, и трекера, который полностью сканирует состояние спящего.

Автор:
Софья Кадочникова
СК
Софья Кадочникова
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