Трое мужчин были задержаны за накрутку лайков

Полиция Таиланда совместно с военными обнаружила в арендованном доме недалеко от границы с Камбоджей ферму по накрутке лайков в сервисе WeChat. Об этом сообщает The Verge.

Владельцами фермы оказались граждане Китая Ван Донг, Ниу Банг и Ни Вэньцзинь, которые были задержаны правоохранительными органами. Всего в ходе операции полицейские изъяли 474 iPhone 5S, 5C и 4S, 10 компьютеров, более 347 тыс. сим-карт таиландских операторов, а также другую электронику, применявшуюся для накрутки лайков.

Полиция Таиланда арестовала владельцев крупной фермы по накрутке лайков Фото: © facebook/Jiggie Jaa

Первоначально правоохранители предполагали, что мужчины обслуживают мошеннический кол-центр, однако позже задержанные пояснили, что они управляют сетью ботов в сервисе WeChat. Согласно показаниям мужчин, неназванная китайская компания снабжала их телефонами и платила порядка 150 тыс. бат (около 250 тыс. руб.) в месяц. В задачи задержанных входила накрутка рейтинга онлайн-товаров, продаваемых через WeChat.

В настоящий момент мужчинам предъявлены обвинения в просрочке виз, работе без разрешения, использовании незарегистрированных сим-карт и контрабанде смартфонов. Задержанным грозит штраф в размере от 2 до 100 тыс. бат (от 3 до 170 тыс. руб.) и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Полиция пытается выяснить, каким образом "фермеры" провезли такое большое количество смартфонов в Таиланд и где они приобрели сотни тысяч незарегистрированных сим-карт.