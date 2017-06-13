В Сети опубликовали первое видео краш-теста Tesla Model X

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) разместило в Сети видеозапись краш-теста кроссовера Tesla Model X. Об этом сообщает Electrek.

Краш-тест, проведённый в начале 2017 года, воспроизводил условия, аналогичные прямому лобовому столкновению. Машину разогнали до 56,3 км/ч, после чего она столкнулась с препятствием.

Tesla Model X может стать первым внедорожником, получившим высший балл во всех категориях испытаний на безопасность Фото: © Global Media Group/Sipa USA/East News

По итогам тестирования новый кроссовер получил наивысший балл среди машин аналогичного класса. Как позже пояснили в официальном блоге Tesla, даже при серьёзной аварии пассажиры Tesla Model X "имеют шанс избежать тяжёлых увечий в 93% случаев". Во многом это стало возможным благодаря отсутствию двигателя в передней части электрокара, что позволяет кузову машины поглотить гораздо более сильный удар.

Кроме того, в NHTSA протестировали устойчивость Tesla Model X при боковом ударе. Как утверждается, за время испытаний электрокар не удалось опрокинуть "ни разу". Конструкторы Tesla связывают это с расположением аккумулятора под полом машины, что создаёт максимально низкий центр тяжести.

По утверждению официальных представителей компании, Model X имеет "самую низкую вероятность опрокидывания среди аналогичных транспортных средств". Ожидается, что по результатам всех испытаний электрокар станет "первым внедорожником, получившим высший балл во всех категориях безопасности".