Мужчина соорудил вращающееся кресло для умирающей собаки

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Мужчина соорудил вращающееся кресло для умирающей собаки

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Пёс Тербер пару лет назад начал кружиться вокруг себя. Врач обнаружил у питомца опухоль. Когда у собаки закончились последние силы, хозяин соорудил ей вращающееся кресло.

Автор:
Алексей Глинкин
АГ
Алексей Глинкин
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