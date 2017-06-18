Мужчина соорудил вращающееся кресло для умирающей собаки

Пёс Тербер пару лет назад начал кружиться вокруг себя. Врач обнаружил у питомца опухоль. Когда у собаки закончились последние силы, хозяин соорудил ей вращающееся кресло.
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