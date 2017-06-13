Сотрудники Mail.ru Group и "Яндекса" запустили новую соцсеть Verb

Разработчики из Mail.ru Group и "Яндекса" создали социальную сеть Verb, пользователи которой смогут описывать свои действия короткими статусами с фотографиями и геотегами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Новая социальная сеть ориентирована на людей в возрасте от 12 лет до 21 года. Автором идеи выступил руководитель направления "облачных" и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин. Сотрудники холдинга занялись менеджментом и дизайном Verb, в то время как разработчики из "Яндекса" взяли на себя бэкэнд-разработку и тестирование.

Сотрудники Mail.ru Group и "Яндекса" представили новую соцсеть Verb, общение в которой осуществляется при помощи коротких статусов Фото: © EAST NEWS

Функционал новой соцсети позволяет писать простые предложения-статусы, начинающиеся с глагола (так называемые вербы), например: "Смотрю кино", "Готовлю ужин", "Иду на работу". Сообщение можно дополнить фотографией и данными геолокации. За различные активности вроде определённого количества записей или числа лайков пользователи награждаются "бейджами" и поднимаются в рейтинге.

Как подчёркивает TJournal, первые версии Verb появились весной 2017 года, однако о запуске стало известно только сейчас. Приложение доступно для пользователей устройств на базе операционных систем iOS и Android.

Главным инвестором социальной сети является Mail.ru Group. Холдинг намерен зарабатывать на Verb по рекламной модели: через предложения релевантных товаров согласно полученным данным о предпочтениях пользователей.

В разговоре с TJ Ганин отметил, что социальная сеть ориентирована на мобильные платформы и предназначена для тех, кому "недостаточно "Фейсбука" и "Инстаграма".

— Все мы — заложники форматов, которые предлагают нам социальные сети, в каждой из них мы создаём разный образ. Жизнь слишком проста для "Фейсбука", где обсуждают острые темы. "Инстаграм" стал площадкой для красивых фото, где не станешь рассказывать о рутине. VERB — место, где можно делиться повседневными делами, просто быть собой, а то, что ты делаешь, становится новым поводом для общения, — пояснил Ганин.