Вместо предполагаемого увольнения глава Uber отправится в отпуск

На встрече совета директоров Uber обсуждалось не увольнение, а возможный трёхмесячный отпуск генерального директора компании Трэвиса Каланика. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее совет заслушал доклад бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера, который был нанят для расследования прецедентов харрасмента и сексизма. По итогам заседания правление "единогласно проголосовало" за принятие всех рекомендаций Холдера.

Главу Uber Трэвиса Каланика отправят в длительный отпуск Фото: © AP/FOTOLINK

В частности, совет директоров снял с должности первого заместителя генерального директора Эмиля Мишеля, одного из старейших сотрудников Uber и близкого друга Каланика. Его преемником станет Девид Рихтер, ранее занимавший пост президента по стратегическим инициативам. Как отмечает NYT, этот шаг уменьшит влияние Каланика внутри компании.

Кроме того, по совету юристов из Covington & Burling в правление Uber будут введены независимые директора. Первой из них станет исполнительный вице-президент Nestle в Южной Азии Ван Линг Мартелло.

Напомним, ранее глава Uber Трэвис Каланик неоднократно попадал в центр скандалов. В частности, его авторитет подорвал февральский конфликт с водителем собственного сервиса, а также обвинения в сексуальных домогательствах внутри компании. Помимо прочего, на днях были обнародованы корпоративные "секс-инструкции" авторства гендиректора.

Позже в прессе появилась информация о том, что Каланик может уйти в отставку. Как сообщило издание Financial Times, такой вопрос рассматривал совет директоров на заседании 11 июня. При этом никакой конкретной информации о дальнейшей судьбе главы Uber раскрыто не было.