Мужчину арестовали за загрузку фильма "Дэдпул" в Facebook

Агенты ФБР "навестили" американца Трэвона Франклина, обвинив его в незаконном размещении пиратского видео.

По данным правоохранительных органов, 21-летний житель Калифорнии загрузил фильм на свою страницу в феврале 2016 года — спустя всего несколько дней после выхода "Дэдпула" в кинотеатрах, пишет The Daily Mail.

На сегодняшний день видеозапись, права на которую принадлежат корпорации 20th Century Fox, на странице Франклина просмотрели более пяти миллионов раз.

Молодого человека обвиняют в незаконном распространении более десятка копий "Дэдпула", общая розничная стоимость которых на тот момент составляла около $2500. Франклину грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, фильм "Дэдпул-2" выйдет на большой экран 1 июня 2018 года.