Девайс получил экран диагональю 262 дюйма. По словам журналистов, это самый большой в мире телевизор, поддерживающий формат 4К.
Помимо гигантских размеров устройство может похвастаться наличием десяти встроенных динамиков 9.1 с объёмным звуком. Кроме того, разработчики оборудовали телевизор медиа-сервером 4К и защитной ширмой с дистанционным управлением.
Стоит такое чудо техники совсем недёшево: за телевизор шириной 6,5 метра производители попросят $ 539 000 (около 30,5 млн руб.). Кроме того, за установку C Seed возьмут дополнительные $ 38 500 (2,2 млн руб.).
Девайс поступит в продажу уже этим летом.
Производители представили телевизор за 30 млн рублей
Фото © C Seed
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