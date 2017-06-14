Производители представили телевизор за 30 млн рублей

Компания C Seed анонсировала 4K-телевизор с огромной диагональю, пишет The Verge.

Девайс получил экран диагональю 262 дюйма. По словам журналистов, это самый большой в мире телевизор, поддерживающий формат 4К.

Помимо гигантских размеров устройство может похвастаться наличием десяти встроенных динамиков 9.1 с объёмным звуком. Кроме того, разработчики оборудовали телевизор медиа-сервером 4К и защитной ширмой с дистанционным управлением.

Стоит такое чудо техники совсем недёшево: за телевизор шириной 6,5 метра производители попросят $ 539 000 (около 30,5 млн руб.). Кроме того, за установку C Seed возьмут дополнительные $ 38 500 (2,2 млн руб.).

Девайс поступит в продажу уже этим летом.