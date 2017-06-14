Пользователям "ВКонтакте" предложили указать свою группу крови

В честь Всемирного дня донора социальная сеть "ВКонтакте" предложила пользователям поделиться информацией о своей группе крови.

В рамках акции, которая проводится совместно с сервисом DonorSearch, пользователи могут указать свою группу крови, а также узнать, кто из друзей подходит на роль донора.

Каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждался в переливании крови. И если большую часть года ситуация с донорами относительно стабильна, то зимой и во время летних отпусков наступает затишье. Между тем кровь всех групп требуется постоянно Организаторы акции

Пользователям, известившим о своём согласии стать донорами, предложат обратиться в центры для сдачи крови и дадут подробные инструкции о всех дальнейших действиях. Кроме того, о своей группе крови можно сообщить у себя на странице.

В официальном сообществе DonorSearch во "ВКонтакте" пользователям предложили рассказать собственные истории о донорстве, указав хештег #мыоднойкрови.