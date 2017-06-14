Мировой объём трафика к 2022 году достигнет 71 эксабайта

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Мировой объём трафика к 2022 году достигнет 71 эксабайта

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Фото: © EAST NEWS

Согласно Ericsson Mobility Report, пользователи на всём земном шаре скоро будут обмениваться колоссальным объёмом информации.

Эксабайт равен 10 в восемнадцатой степени байтам. По подсчётам аналитиков, 71 Эб будет производиться более чем шестью миллиардами подключений уникальных абонентов смартфонов и 8,3 млрд контактов через широкополосный интернет. Сюда можно причислить и устройства интернета вещей, которых будет уже в три раза больше, чем жителей планеты.

При этом главенствующим Ericsson называет принцип LTE — аудитория этого принципа связи достигнет почти пяти миллиардов пользователей. К тому времени, впрочем, вполне приживётся и долгожданный 5G, однако к нему, согласно прогнозам, будут иметь доступ не более 500 миллионов человек.

Мировой объём трафика к 2022 году достигнет 71 эксабайта

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