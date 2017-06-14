Большинство россиян к концу года сможет воспользоваться LTE

Зона действия сетей четвёртого поколения покроет места проживания 69 процентов населения Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики из Ericsson в рамках презентации своего доклада Mobility Report.

Не останавливается и развитие иных способов передачи данных: к 2021 году специалисты прогнозируют появление первых абонентов сетей 5G и угасание интереса к базовому GSM. Уровень проникновения сотовой связи в России к этому сроку составит 182%. Большинство пользователей не только в нашей стране, но и во всём мире сейчас предпочитает смартфоны: такие гаджеты составляют 80% от всех продаваемых телефонов.

Мировой объём абонентской базы на данный момент составляет более пяти миллиардов пользователей. При этом РФ не входит в число стран-лидеров по объёму роста подключений: наиболее высокие показатели у Индии, Китая и Индонезии.