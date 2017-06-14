Nvidia научила дронов ориентироваться без GPS

Команда исследователей из компании Nvidia разработала систему навигации, которая позволяет дронам ориентироваться на местности без использования GPS. Об этом сообщается в официальном блоге производителя.

Система, разработанная Nvidia, использует для прокладывания маршрута методику глубинного обучения и компьютерное зрение. В качестве платформы задействован модуль Jetson TX1, на который подаётся визуальная информация с двух камер.

Как поясняют разработчики, изначально система создавалась для того, чтобы дроны могли летать над лесными тропами, спасая заблудившихся туристов или фиксируя урон от стихийных бедствий. Однако такие беспилотники могут использоваться и в других местах со слабым сигналом GPS: например, в глубоких каньонах, среди высоких небоскрёбов или в закрытых складских помещениях. Кроме того, систему можно адаптировать для поиска повреждённых кабелей под водой.

Система работает, когда отсутствует GPS. Всё, что вам нужно, — это путь, который дрон может визуально распознать Николай Смолянский, технический руководитель команды

Система, разработанная под руководством Смолянского, может также умело преодолевать препятствия и ориентироваться по железнодорожным путям. К настоящему моменту дрон, оснащённый искусственным интеллектом, уже сумел преодолеть около километра сложной пересечённой местности, опираясь лишь на визуальную информацию.